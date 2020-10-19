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هل حدثت إصابات بكورونا بين طلاب المدارس؟ "الصحة" تجيب لمصراوي

02:53 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
هل حدثت إصابات بكورونا بين طلاب المدارس؟ "الصحة" تجيب لمصراوي

طلاب مدارس- أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه يتم متابعة تنفيذ الخطة بشكل يومي في كل المدارس بواسطة فرق من مديريات الصحة بالمحافظات والفرق الطبية التي تمر يوميًا على المدارس، بالاضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات في كل مدرسة بشكل مستمر تحسبًا لظهور أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عبدالفتاح" لمصراوي، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين الطلاب حتى الآن.

وأشار إلى أنه يتم رد نسب الغياب بشكل يومي وإبلاغ الإدارات الصحية لمعرفة سبب غياب الطلاب لتقديم الخدمة الطبية لهم حال وجود أي أعراض اشتباه لكورونا.

ولفت رئيس إدارة الطب الوقائي أنه يتم التعامل مع أي حالات اشتباه للإصابة بالفيروس، لكنه لم يثبت أي حالة إصابة حتى الآن.

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