الأطباء تعلن عدد ضحايا الإصابة بكورونا بين أعضاءها

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، إصابة 3576 طبيبا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة منتصف فبراير الماضي.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، إنه تم الانتهاء من صرف دعم الإصابة لهؤلاء الأطباء بإجمالي ٧١ مليونا و520 ألف جنيه.

وأشارت سلامة في بيان اليوم، إلى صرف دعم مالي ل ٥٨ أسرة من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية بإجمالي 2.9 مليون جنيه، وصرف دعم مالي لعدد ٤٧ أسرة من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة بإجمالي 2.35 مليون جنيه.

ولفتت إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجلسته الأخيرة بضم أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية إلى قائمة الفئات المستفيدة من المنح المجانية التي تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية بشرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع للكلية المتقدم لها وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيات الأطقم الطبية التي استشهدت وهي تؤدي دورها الوطني والإنساني بكل شجاعة وإخلاص.