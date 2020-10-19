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عضو بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية على رأس أولوياتي

02:45 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
عضو بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية على رأس أولوياتي

نجوى الشافعي

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الأطباء، إنها تنتظر تشكيل لجان مجلس الشيوخ تمهيداً للإسراع في تقديم قانوني المسؤولية الطبية وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات.

وأضافت الشافعي، لمصراوي، أنه تم وضع مشروع قانون للمسؤولية الطبية وموجود في مجلس النواب لكنه "اتركن"، موضحة أنه يجب ألا يكون هناك حبس للأطباء إلا في الأخطاء الجنائية وليست المهنية ويحدد ذلك لجنة فنية مختصة.

وتابعت: "الخطأ الطبي وارد الحدوث في أي فئة مهنية، ولا يوجد طبيب يتعمد الإهمال في حياة مريض، ومن ثم تتم مراجعة تلك الأخطاء عبر لجنة فنية مختصة".

وأوضحت أنه "غير إنساني" القبض على طبيب وايداعه السجن خاصة أنه لا يوجد قصد جنائي في القضية، فهذا خطأ مهني وارد بنسبة معينة في أي مهنة وحرفة.

وأشارت الشافعي أن الاعتداء على الأطقم الطبية من أسباب هجرة الأطباء خارج مصر.

نجوى الشافعي قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ

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