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انطلاق دورة تدريبية لواعظات ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

02:36 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
انطلاق دورة تدريبية لواعظات ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

انطلاق دورة تدريبية لواعظات ليبيا

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت اليوم، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فاعليات الدورة التدريبية الشرعية لـ 18 واعظة ليبية بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الشهر الجاري، حول أهم القضايا الفقهية المثارة عن المرأة المسلمة، والرد على التساؤلات حول انصافها في الإسلام، وتفنيد الأفكار المتطرفة.

تأتي الدورة في إطار جهود المنظمة لصقل مواهب المتدربات في مجال الدعوة، من منطلق أن الأم هي العمود الفقرى للأسرة، وتستطيع أن تغرس في أبناءها الخصال الحميدة التي يدعو لها الإسلام الحنيف.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الاثنين، أن الدورة التدريبية تشتمل على عدة محاضرات لتوضيح قيمة الوطن، وأهمية الانتماء إليه، والوقوف بجانبه خاصة في ظل مايواجهه من تحديات، وتأتي على رأس التحديات الأفكار الهدامة التى تحاول الجماعات المتطرفة نشرها بين الشباب والناشئة، ويقوم بالتدريس في هذه الدورة مجموعة من كبار علماء الأزهر، وجامعته من منتسبي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

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دورة تدريبية لواعظات ليبيا منظمة خريجي الأزهر أحمد الطيب

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