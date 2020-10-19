بعد إعلان تشكيلها.. تعرف على خطوات إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ، خلال الفترة المقبلة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك من خلال عدة خطوات وإجراءات سيتم اتخاذها بعدما أعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسة المجلس أمس، تشكيل لجنة لإعداد اللائحة.

ويرصد "مصراوي" الخطوات المقرر أن تمر بها اللائحة الداخلية للمجلس قبل إقرارها، والتي تبدأ بإعلان المجلس خلال الأيام المقبلة تشكيل اللجنة والأعضاء المنضمين إليها، ثم تبدأ اللجنة في ممارسة عملها خلال مدة ٣٠ يومًا.

ووفقًا لما أعلنه رئيس المجلس أمس، حول أن أمانة مجلس الشيوخ لديها مقترح مشروع قانون بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والذي سيكون أساسًا في المناقشات بالإضافة إلى ما سيتقدم به النواب من مقترحات من مشروعات قوانين أو تعديلات.

ومن المقرر عقب انتهاء اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل، أن يتم تقديمه إلى المجلس؛ لمناقشته والتصويت عليه.

وعقب موافقة المجلس على مشروع اللائحة، تتم إحالته إلى مجلس النواب، حتى يقوم بإقراره باعتباره مشروع قانون؛ وهو الأمر الذي يعد من اختصاص مجلس النواب.

وتأتي آخر خطوة عقب ذلك وهي إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية؛ لإصداره رسميًّا ونشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم بدء تفعيله وتطبيق أحكامه داخل مجلس الشيوخ.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة بمجلس الشيوخ، على أن يتم الانتهاء من عملها خلال 30 يومًا.

وأضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الأمانة العامة قدمت مشروعًا للائحة من الممكن البناء عليه ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة الافتتاحية بعد عمل أكثر من 5 ساعات على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر.