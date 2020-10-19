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نواب "الإصلاح والتنمية" يدعون إلى إعادة النظر في قانون الأحزاب بما يسمح بالتعددية

02:19 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
نواب "الإصلاح والتنمية" يدعون إلى إعادة النظر في قانون الأحزاب بما يسمح بالتعددية

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

دعا نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، المهندس عبد الخالق عياد، والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات، اليوم الإثنين، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى طرح موضوع للمناقشة وجلسة استماع لرؤساء الأحزاب والخبراء والمعنيين طبقًا لاختصاصات مجلس الشيوخ في ما يتعلق بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.بالقضايا المرتبطة والمتعلقة بالنظام الإنتخابى والتعددية السياسية والحزبية.

ووفق بيان، أكد النواب ضرورة الدعوة إلى مناقشة إعادة النظر في قانون الأحزاب، بما يسمح باندماجات الأحزاب ذات الأيديولوجيات الواحدة بعضها مع بعض، وكذا النظر في موقف الأحزاب التي لا تمثيل لها في المجالس النيابية لعدة دورات متتالية؛ الأمر الذي يستوجب الجلوس والنظر فيه دعمًا للحياة الحزبية وتلبية للدعوة التي سبق أن وجهها الرئيس للأحزاب بالجلوس معًا؛ لبحث فكرة الاندماجات وتقوية الحياة الحزبية.

مجلس الشيوخ حزب الإصلاح والتنمية عبد الخالق عياد

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