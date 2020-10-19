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١٣ كاميرا ووحدتا hd.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراتَي إياب "أبطال إفريقيا".. ومفاجأة في المخرجين

01:27 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
١٣ كاميرا ووحدتا hd.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراتَي إياب "أبطال إفريقيا".. ومفاجأة في المخرجين

دورى ابطال افريقيا

مصراوي

بدأت الاستعدادات تسير على قدم وساق داخل التليفزيون المصري، استعدادًا لبثّ مباراتَي الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما يومَي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب.

وكشف المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، أن التليفزيون استعد جيدًا لبث وإخراج المباراتين على أعلى مستوى بتقنية ديجيتال hd، حيث وفرت الهيئة الوطنية للإعلام وحدتي بث لتصوير وإخراج المباراتين بأعلى جودة ممكنة.

وقال مبارك لمصراوي إنه سيتم توفير نحو ١٣ كاميرا لنقل المباراتين من كل زوايا الملعب، لتمكين المشاهدين من الاستمتاع بالمباراة، واستمرارًا للنجاح الذي تحقق في بث بطولة أمم إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر العام الماضي.

وأضاف مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى أن نائلة فاروق رئيس التليفزيون، وجهت بتذليل كل العقبات في سبيل إخراج المباراتين بالصورة المُثلى؛ بحيث تخرج بشكل عالمي وعلى أعلى مستوى، وذلك بالتنسيق بين إدارتَي البرامج الرياضية والهندسة الإذاعية.

وأعلن مبارك أسماء مخرجي المباراتين، حيث يتولى محمد نصر الدين إخراج مباراة الأهلي والوداد، فيما تتولى إيناس عثمان إخراج مباراة الزمالك والرجاء.

وشدد مبارك على أن المباريات المهمة الإفريقية توليها الهيئة الوطنية أهمية قصوى بتوفير كل إمكاناتها لإنجاحها، مضيفًا: نسعى لاكتمال فرحتنا بتأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية؛ حتى يكون نهائي مصري خالص نحتفل من خلاله بلقب يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية.

يذكر أن إيناس عثمان المكلفة بإخراج مباراة الزمالك والرجاء، كانت مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير في بطولة الكونفيدرالية العام الماضي، والتي شهدت أزمة بسبب عدم إعادة إحدى الكرات للفريق المغربي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي والوداد المغربي الزمالك والرجاء المغربي أبطال إفريقيا

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