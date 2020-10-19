متدليًّا بحبل.. 8 صور لمدبولي أثناء تفقده اكتشافًا أثريًا جديدًا بسقارة

كتب- محمد سامي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، 8 صور للدكتور مصطفي مدبولي أثناء تفقده في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

ومن المقرر الإعلان عن هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الاثري.

وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاثة الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد الكشف والتوابيت، تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.

والتقط الدكتور مصطفى مدبولي مقطع فيديو أثناء وجوده داخل البئر، وجه فيه الشكر للوزارة، وأعرب خلاله عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة والتي يهتم بها بشكل شخصي.

في المقابل، وجه الدكتور خالد العناني شكراً خاصاً لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة من الحكومة لملف الآثار، والذي أدى إلى القيام بكل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة، بالإضافة إلى الإنجاز غير المسبوق للعديد من المشروعات والافتتاحات الأثرية والذي أشاد به العالم أجمع، حيث سيتم افتتاح ٥ متاحف قبل نهاية عام ٢٠٢٠.

أعلنت البعثة الأثرية المصرية في السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونة بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر اكتوبر الجاري.