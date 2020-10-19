بينها القاهرة.. هيئة الأرصاد تحدد 11 منطقة تسقط عليها الأمطار بداية من الغد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فصل الخريف، والتي تبدأ غدا وتستمر لمدة 5 أيام حيث تنتهى الأحد المقبل.

وأضاف الخبراء، وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة بداية من الثلاثاء وتصل للأمطار الغزيرة بداية من يوم الأربعاء حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات خلال هذه الفترة.

وتابع الخبراء: "شمال البلاد تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة بداية من يوم الثلاثاء، حيث تشمل أماكن سقوط الأمطار السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة، ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس، كما تصل الأمطار لحد السيول على شمال ووسط سيناء وتمد الأمطار لتكون خفيفة على شمال الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن القاهرة ستتعرض أيضًا لسقوط الأمطار بداية من يوم الأربعاء وتكون خفيفة إلى متوسطة لكن مع بداية يوم الخميس حتى الأحد تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وعن درجات الحرارة التي تتراجع بنحو 4 إلى 5 درجات وتسجل على القاهرة 25 حتى 28 درجة، والسواحل الشمالية 23 حتى 28 درجة، وجنوب سيناء من 31 حتى 33 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 33 و37 درجة.

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض أيضًا بحيث يكون الجو مائل للبرودة خلال ساعات الليل، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 18 و20 درجة.