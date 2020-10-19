تتعامل مع ربع مليون طالب.. "الخشت": المنصة التعليمية بجامعة القاهرة الأكبر في العالم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المنصة التعليمية الذكية للجامعة تعتبر أكبر منصة تعليمية في العالم؛ لأن بها أكثر من ربع مليون طالب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وتستخدم فيها مجموعة من البرمجيات العالمية التي تستخدم في الجامعات الكبيرة في أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن المنصة يسهل التعامل معها من خلال الموبايل؛ بمعنى أن الطالب لا يشترط أن يتوافر لديه كمبيوتر أو لاب أو تاب.

وأضاف "الخشت"، خلال حوار تليفزيوني في برنامج "صباحك بالمصري" المذاع عبر قناة "MBC مصر" أن أي طالب لديه موبايل حديث Smart Phone، يستطيع الدخول على المنصة ومتابعة المحاضرات من أي مكان.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية في العام الدراسي الجديد؛ والتي تعد امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها من شهر يناير الماضي وقبل بدء انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة الآن لديها خبرة كبيرة جدًّا اكتسبتها من خلال الجائحة في موجتها الأولى.

وأكد رئيس الجامعة وجود مجموعة من بوابات التعقيم على كل بوابات الحرم الجامعي وأمام الكليات، وأنه يمنع دخول أي شخص إلى الجامعة دون ارتداء ماسك طبي، وهذه الإجراءات حاسمة وصارمة.

وتابع "الخشت"، بأن الجامعة تقوم بعمليات تطهير وتعقيم يومية في جميع الكليات ومباني الجامعة ومنشآتها بمواد متخصصة تصنع في معامل كليتي الزراعة والصيدلة وفق مواصفات علمية.