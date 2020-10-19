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كورونا في 24 ساعة| إصابات ووفيات كورونا وتحذير من غموض الفيروس وأوروبا تواجه الموجة الثانية

08:22 ص الإثنين 19 أكتوبر 2020
كورونا في 24 ساعة| إصابات ووفيات كورونا وتحذير من غموض الفيروس وأوروبا تواجه الموجة الثانية

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لم تظهر حالات مصابة بفيروس كورونا حتى الآن مع بدء العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المدارس للوقاية من الفيروس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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