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​​​عضو بالشيوخ: لم يمل علينا اختيار الرئيس والوكيلين

03:00 ص الإثنين 19 أكتوبر 2020
​​​عضو بالشيوخ: لم يمل علينا اختيار الرئيس والوكيلين

مجلس الشيوخ

(مصراوي):

قال طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن تجربة رئيس الوفد في مجلس النواب عبر 5 سنوات، تؤكد كفاءته وقدرته في وكالة مجلس الشيوخ.

وأوضح تهامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن معظم نواب محلس الشيوخ، لم يحتاروا في اسم بهاء أبوشقة، بل اختاروه نتيجة أسباب منطقية، مضيفًا: "ربما تشاورا في المقعد الثاني الخاص بالمرشح للوكالة، وتقديرًا لأبوشقة لم يحتاروا بشأنه".

وردًا على سؤال "مصراوي" بشأن ما أُثير حول أن المقاعد مختارة مسبقًا، قال تهامي: "أنا اليوم بصفتي عضو للهيئة العليا والبرلمانية سمعت اسم المرشح لرئاسة المجلس اليوم فقط، ولم يهاتفني أحد لاختيار أي من هيئة المكتب".

وأضاف: "لا يجوز حدوث أي تنسيق فيما يتعلق بأحزاب أخرى، بل أن الاختيار يخضع لإرادة أعضاء مجلس الشيوخ، كل طبقًا لاختياره".

مجلس الشيوخ بهاء أبوشقة حزب الوفد طارق تهامي

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