​​"الحمدلله".. بسمة وهبة تكشف تفاصيل حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة بلندن

(مصراوي):

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو مع جمهورها لتطمئنهم على صحتها بعد يوم من خضوعها لعملية في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، حيث ظهرت في المقطع المصور وهي ترتدي الحجاب، وكتبت في تعليقها عليه: "الحمد لله والشكر لله، ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي، ولكم مثل الدعاء يا رب".

ونشرت بسمة مقطع الفيديو، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام"، وقالت فيه: "الحمد لله، أنا قولت أطمنكم عليا بس أول حاجة عملتها إنى سجدت سجدة شكر لله.. حمدت ربنا إنه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة"، وأضافت: "يا رب ألطف بينا دايمًا يارب.. اللهم انزل شفائك لمن مسه الضر.. اللهم أشف وعافى كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك يا رب يا كريم".

يأتي هذا بعد أن شاركت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو صغير مع جمهورها قبل الدخول لغرفة العمليات في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لإجراء عملية جراحية، وطالبت بسمة الجمهور بالدعاء لها، حيث قالت في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "انستجرام": "استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، وتلت آية "يد الله فوق أيديهم".

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال رسالتها للجمهور قبل الخضوع للعملية، "يارب إن شاء الله خير بإذن الله بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني في الدعاء"، فيما كتبت في تعليقها على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية الملابس الخاصة بغرفة العمليات، "من لندن أسألكم الدعاء.. العملية حالًا".