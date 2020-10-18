خبيرة إعلامية للإعلاميين الأفارقة: الرئيس السيسي نموذج مثالي للقائد الناجح

(مصراوي):

قالت الدكتورة سهير عثمان الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذجًا مثاليًا للقائد الناجح الذي استطاع العبور بمصر من أزمات طاحنة إلى عصر يتسم بالصمود أمام أية صعوبات.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها سهير عثمان للإعلاميين الأفارقة اليوم الأحد، عبر تطبيق "زووم" في إطار الدورة التدريبية الأولى "أون لاين" التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام للإعلاميين الأفارقة المتحدثين باللغة الإنجليزية.

واستعرضت عثمان - في لقاء حول مهارات القيادة ومهارات التفاوض - التعريف العلمي الخاص بمهارات القيادة، والسمات الواجب توافرها في القائد الناجح، ثم تحدثت عن أهمية دور القائد خصوصًا في أوقات الأزمات؛ حيث ذكرت في حديثها مثالاً واضحاً لسمات القائد الناجح عندما تحدثت عن سمات الرئيس السيسي القيادية.

وتناول الجزء الثاني من المحاضرة ما يتعلق بمهارات التفاوض وأهميتها ودورها في حل الكثير من الخلافات بين الأطراف المتنازعة، حيث استعرضت الدكتورة سهير عثمان مراحل عملية التفاوض وأعضاء الفريق التفاوضي ودور كل عضو في نجاح العملية التفاوضية.

ينظم الدورة التدريبية مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.