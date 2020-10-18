حملة "كمل جميلك" بأوروبا تدشن مبادرة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات

كتب- أسامة علي:

دشنت حملة "كمل جميلك في أوروبا" مبادرة تحت عنوان "صوتك يفرق" لتعزيز المشاركة الوطنية في الاستحقاق الدستوري المقبل الخاص بانتخابات النواب 2020، عن طريق البريد.

وقال إسلام السويس، منسق حملة "كمل جميلك في أوروبا"، إن المصريين بالخارج لا يقلون وطنية عن مصريي الداخل فهم قوة مساندة ودعم للدولة المصرية في جميع الأحوال ومختلف الظروف، مؤكدًا أن المبادرة تركز على تشجيع كافة المصريين في الخارج على المشاركة بقوة وإعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار الأكثر قربًا لهم في الشارع ومعرفة بمشكلات منطقته السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة.

وتابع السويسي، أن وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، سيعطي أملأ في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة بناءة ستنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي، وينفي أي شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إحباط المواطنين والنيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية من جميع أبناء مصر في الداخل والخارج، والتصدي لمحاولات جماعة الأخوان الإرهابية التي تحاول طمس ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع عن طريق القنوات المعادية في قطر وتركيا.

وأوضح السويسي، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة ضد الخونة من أعداء الوطن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية المأجورة، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء سواء كان خارجيًا أو داخليًا.