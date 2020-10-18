5 وزراء في افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا 2020" (صور)

(مصراوي):

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حفل افتتاح الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا 2020" والذي يأتي تحت شعار "وحشتونا" برئاسة سهير عبد القادر وبمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية.

أقيم الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وقالت عبدالدايم إن دعم ذوي القدرات الخاصة واجب تربوي واجتماعي، ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفني والثقافي، وذلك على خطى دمجهم في المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعي، وإظهار طاقاتهم وقدراتهم.



وثمنت عبدالدايم، جهود رعاية المواهب الفنية والأدبية منهم مؤكدة أن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف إلى البناء والتنمية.



وأشارت إلى حرص وزارة الثقافة على تقديم كافة أشكال الدعم لكل الأنشطة التي تقدم لذوي الهمم، ووجهت التحية لسهير عبدالقادر رئيسة الملتقى على جهدها الدؤوب، وإصرارها الجدير بالاحترام على إقامة فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى في ظل التحديات الراهنة.

ووجهت سهير عبدالقادر الشكر للأب الروحي للملتقى، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاحتضانه ورعايته للملتقى منذ دورته الأولى، وقالت إن هذه الدورة تجسد العزيمة والتحدي الممزوج بالمحبة.

وخلال الحفل كرم َوزراء الثقافة والهجرة والتضامن عددًا من المساهمين والمهتمين بمجال دعم ذوي الهمم وهم اسم الراحلة عزة العشماوي رئيس المركز القومي للطفولة والأمومة سابقًا، وتسلمها ابنها مصطفى مجاور، الكاتب والمنتج هشام سليمان، الشاعر الغنائي أمير طعيمة والفنانة إلهام شاهين.

تضمن الحفل العديد من التابلوهات الفنية الموسيقية، منها إبداعات ثنائي العود الشهيرين غسان ودينا عبد الحميد، ومشاركة اثنين من أعضاء مؤسسة "أولادنا" وهم بلال على مع آلة " السمسمية" ومريم النجدي مع الكمان، حيث قدموا خلاله مقطوعة موسيقية للسلام الوطني من خلال المزج الفني بين آلات العود والكمان والسمسمية.

تشمل فعاليات الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل اصحاب الهمم لاستخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.