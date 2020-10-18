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"الوطنية للإعلام" تنجح في الحصول على حق الاستفادة من 93 فيلمًا سينمائيًا

10:02 م الأحد 18 أكتوبر 2020
"الوطنية للإعلام" تنجح في الحصول على حق الاستفادة من 93 فيلمًا سينمائيًا

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

(مصراوي):

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه في إطار التعاون المشترك والمثمر بينها برئاسة حسين زين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، نجحت في الحصول على موافقة المجلس بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من (93) فيلمًا سينمائيًا من روائع وإبداعات السينما المصرية، التي رسخت قيمًا راقية في المجتمع المصري، وجسدت بطولات عظيمة قدمها نخبة من ألمع نجوم السينما وستسهم في إثراء المحتوى بالقنوات المتخصصة.

وأضافت الهيئة، أن الخطوة تأتي في إطار حرص الوطنية للإعلامـ، على إثراء العرض على شاشات القنوات المتخصصة لإمتاع المشاهد المصري، بهذه المجموعة من الأفلام السينمائية التراثية المتميزة، التي ترضي كافة الأذواق.

الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين قنوات النيل

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