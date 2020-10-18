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​الأنبا يوأنس يتحدث عن "العمق" في عظة الأحد على الفضائيات المصرية

09:44 م الأحد 18 أكتوبر 2020
​الأنبا يوأنس يتحدث عن "العمق" في عظة الأحد على الفضائيات المصرية

الأنبا يوأنس

(مصراوي):

ألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر فضائية "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc) في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتأمل الأنبا يوأنس في كلمات السيد المسيح التي خاطب بها بطرس الرسول "ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ" (لو ٥ : ٤) وهي الواردة في إنجيل قداس اليوم (قداس الأحد الثاني من شهر بابة) حيث تحدث في موضوع "العمق"، من خلال ثلاثة محاور:

- العمق في العلاقة مع الله

- العمق في المفاهيم

- العمق في العلاقة مع الناس.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في مارس الماضي.

الأنبا يوأنس أسقف أسيوط الفضائيات المصرية عظة الأحد

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