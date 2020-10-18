​الأنبا يوأنس يتحدث عن "العمق" في عظة الأحد على الفضائيات المصرية

(مصراوي):

ألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر فضائية "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc) في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتأمل الأنبا يوأنس في كلمات السيد المسيح التي خاطب بها بطرس الرسول "ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ" (لو ٥ : ٤) وهي الواردة في إنجيل قداس اليوم (قداس الأحد الثاني من شهر بابة) حيث تحدث في موضوع "العمق"، من خلال ثلاثة محاور:

- العمق في العلاقة مع الله

- العمق في المفاهيم

- العمق في العلاقة مع الناس.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في مارس الماضي.