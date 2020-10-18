الأنبا يوأنس يتحدث عن "العمق" في عظة الأحد على الفضائيات المصرية
(مصراوي):
ألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر فضائية "ON" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc) في إطار عظة الأحد الأسبوعية.
وتأمل الأنبا يوأنس في كلمات السيد المسيح التي خاطب بها بطرس الرسول "ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ" (لو ٥ : ٤) وهي الواردة في إنجيل قداس اليوم (قداس الأحد الثاني من شهر بابة) حيث تحدث في موضوع "العمق"، من خلال ثلاثة محاور:
- العمق في العلاقة مع الله
- العمق في المفاهيم
- العمق في العلاقة مع الناس.
ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في مارس الماضي.
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