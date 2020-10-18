عضو بـ"الشيوخ": مشهد حلف اليمين تاريخي.. واختيار "عبدالرازق" يعطي ثقلا للمجلس

(مصراوي):

وصف المهندس أحمد حسين صبور، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، مشهد حلف اليمن الدستورية اليوم الأحد بـ"التاريخي"، مضيفًا أن المجلس هو "بيت الخبرة" والمكمل لعمل السلطة التشريعية، ووضع على كاهله تحقيق آمال المواطنين في خروج التشريعات والقوانين بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف "صبور"، في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن عودة مجلس الشيوخ يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقوية الحياة الحزبية والبرلمانية بإضافة غرفة تشريعية أخرى، تستطيع التعبير عن كافة الآراء والاتجاهات المجتمعية والسياسية.

وشدد صبور على أن تنوع الخبرات في مجلس الشيوخ، سواء من النواب المعينين أو المنتخبين، يعزز المقصد الحقيقي من عودة المجلس إلى الحياة السياسية، وهو عمل إصلاح تشريعي يليق بطموحات المصريين، مؤكدًا أن وجود قامة قضائية بقدر ومكانة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في رئاسته والذي يعد شيخًا للقضاة، يعطي ثقلًا كبيرًا للمجلس، ويؤكد أن التشريعات ستخرج بما يتفق مع الدستور.

ووجّه صبور الشكر إلى المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على قيادته لتنظيم العمل البرلماني في اليوم الأول للمجلس بمهارة واحترافية تعكس عراقة المجلس وتاريخه.​