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الصرف خلال ساعات.. السكة الحديد: 750 جنيهًا منحة "المولد النبوي" للعاملين بالهيئة

07:45 م الأحد 18 أكتوبر 2020
الصرف خلال ساعات.. السكة الحديد: 750 جنيهًا منحة "المولد النبوي" للعاملين بالهيئة

كامل الوزير وزير النقل

كتب– أسامة علي:

وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة والشركات التابعه بمبلغ 750 جنيهًا.

كما وافق وزير النقل على صرف منحة تشجيعية للعاملين بنظام الـ55 يومًا بمبلغ 500 جنيهًا، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير.

واعتبرت الهيئة المكافأة وسيلة تشجيعية للعاملين، ما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنتاجية، ومن المقرر صرف هذه المكافأة خلال ساعات.

كامل الوزير المولد النبوي وزارة النقل

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