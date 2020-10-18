فيبي فوزي بعد فوزها وكيلًا للشيوخ: تقدير جديد للمرأة في عهد السيسي

(مصراوي):

قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إنها تشكر كل من وثق فيها، وصوت لها وكيلًا لمجلس الشيوخ.

وأضافت في بيان لها: "اليوم هو حدث يشكل سابقة بذاتها تحمل العديد من المعايير والدلالات الإيجابية، فوزي بالمنصب هو انتصار للمرأة المصرية ونقلة نوعية في مسيرتها، وتأكيدًا على جدارة المرأة، ولايسعني إلا في هذا الجلل، أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي هيأ المناخ الملائم بدعمه ومساندته".

جاء ذلك عقب انتخابها في منصب وكيل أول مجلس الشيوخ، في أول جلسة انعقاد للمجلس اليوم الأحد.

وتابعت: "التحية موصولة لزملائي اللذين شرفوني بهذا التكليف، وفوزي بالمنصب دليل على ما تستطيع المرأة أن تنجزه إذا ما أتيحت لها الفرصة، والعمل في المجلس الجديد سيتضمن مشاركة لجميع الأحزاب، وحزب الشعب الجمهوري يحصل على أحد موقعي الوكالة، وهو أمر إيجابي".

وفاز كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وفيبي فوزي جرجس، عن حزب الشعب الجمهوري، بمنصب وكلي مجلس الشيوخ، بعد فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمنصب الرئاسة.

جاء ذلك وفق إعلان عبدالرازق، حيث شارك في التصويت 294 صوتًا، مع وجود 13 صوتًا باطلًا، و281 صوتًا صحيحًا، حيث حصل المستشار بهاء أبوشقة على 255 صوتًا، والنائبة فيبي فوزي جرجس، على 199 صوتًا، وأحمد عبدالمحسن 48صوتًا، وراندا محمد مصطفى على 60 صوتًا.