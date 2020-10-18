حتى الثلاثاء.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف موعد وأماكن سقوط الأمطار في 72 ساعة مقبلة
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، خلال الفترة من 18 كتوبر حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.
وقالت وزارة الري اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم وغدًا الاثنين، بينما من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الثلاثاء.
وأشار مركز التنبؤ بالفيضان، إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية، وأجزاء من الصحراء الغربية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105159
عدد المصابين
-
98089
عدد المتعافين
-
6099
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
39518248
عدد المصابين
-
29607320
عدد المتعافين
-
1107818
عدد الوفيات
إعلان