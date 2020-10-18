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وزير الدولة للإعلام يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة

06:07 م الأحد 18 أكتوبر 2020
وزير الدولة للإعلام يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة

وزير الدولة للإعلام يلتقي يستقبل سفير الاتحاد الأو

(مصراوي):

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الأحد، كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ورحب هيكل بالسفير مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وقدم له التهنئة لتوليه مهام عمله وتقديم أوراق اعتماده الشهر الماضي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب برجؤ عن سعادته بزيارته الأولى لوزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الوعي لدى المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة عن كافة الأحداث الجارية، وجهود التنمية والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وخلال اللقاء تم استعراض أهم المبادرات لدى وزارة الدولة للإعلام ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمجالات التي يمكن أن يتم التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

وعبّر هيكل خلال اللقاء عن دعمه لمسابقة التصوير الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لأهمية الصورة في نقل الرسائل الإعلامية بشكل مبدع، وأعلن برجر دعمه لمبادرة "تنمية" التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام مؤخرًا لدعم جهود التنمية المستدامة ونشر الوعي بها على نطاق واسع.

أسامة هيكل سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر

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