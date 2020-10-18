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الشيوخ يرفع جلساته لـ29 نوفمبر.. والانتهاء من لائحته خلال شهر

05:37 م الأحد 18 أكتوبر 2020
الشيوخ يرفع جلساته لـ29 نوفمبر.. والانتهاء من لائحته خلال شهر

مجلس الشيوخ

(مصراوي):

رفع مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أولى جلساته، ليوم 29 نوفمبر المقبل.

وـوافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة داخلية للمجلس، بالإضافة إلى تفويض رئيس المجلس في اختيار أعضاءها.

ووافق الأعضاء على تحديد مدة زمنية، للانتهاء من إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ خلال شهر.

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق

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