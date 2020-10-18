تحت شعار "معًا ننمو ونتغذى".. "الزراعة" و"الفاو" تحتفلان بيوم الأغذية العالمي 2020

كتب- أحمد مسعد:

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأحد، بيوم الأغذية العالمي 2020، الذي أُقيم تحت شعار "معًا، ننمو ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة.. أفعالنا هي مستقبلنا".

ويدعو احتفال هذا العام إلى أهمية العمل لاتباع الأنظمة الغذائية الصحية، والتحرك بشكل أسرع وأكثر طموحاً؛ بما يشمل جميع القطاعات لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والسير ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ونصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وإبراهيم العافية، وزير مفوض، رئيس قطاع التعاون، الاتحاد الأوروبي، مصر؛ وناوكو فوكوناغا، نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، مصر؛ مع مشاركة افتراضية لدينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: "إن يوم الأغذية العالمي، يعتبر دعوة للتضامن العالمي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرًا والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية".

وأشار الصياد إلى أن قطاع الزراعة في مصر يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي؛ سواء من حيث مساهمته في توفير الغذاء أو فرص العمل وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات السلعية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر ٢٠٣٠، حيث تستهدف تحقيق عدد من الأهداف؛ منها: تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي خصوصًا بالنسبة للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين والزراعيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتَي الأرض والمياه، وكذلك لوحدتَي العمل ورأس المال.

وأكد نائب الوزير أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة؛ حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 مشروعًا بتكلفة تفوق 26 مليار جنيه.

وقال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: "تعمل الأمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية منذ 75 عامًا، وفي الآونة الأخيرة تم اعطاء الأولوية للوصول إلى الغذاء للجميع في خطط الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد 19، حيث عملت جميع وكالات الأمم المتحدة في مصر بشكل جماعي على تكثيف الجهود من أجل حصول الجميع على التغذية الآمنة".

وأضاف ديكتس: "نحن نعمل مع الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة في التنمية لمعالجة المشكلات الحالية للأمن الغذائي والسمنة وسوء التغذية بسبب الجوع.

ومن جانبه، قال السيد نصر الدين حاج الأمين: "يؤكد يوم الأغذية العالمي هذا العام على الرسائل التي تم الإشارة إليها في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لجعل النظم الغذائية الصحية في متناول الجميع وبتكلفة ميسورة ".

يشار إلى أن مناسبة يوم الأغذية العالمي 2020 تحل في ظروف لم يسبق لها مثيل، فعلى الرغم من أنه يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإنه يأتي في ظروف استثنائية حيث تتعامل البلدان في جميع أنحاء العالم مع آثار انتشار وباء كورونا.

يشار إلى أن قرابة 690 مليون شخص يعانون الجوع في عام 2020، بزيادة نحو عشرة ملايين شخص منذ بداية عام 2019. ويمكن أن تضيف جائحة كوفيد-19 ما بين 83 إلى 132 مليونا إلى هذا الرقم، اعتماداً على سيناريو النمو الاقتصادي.

ومن جانبها، قالت دينا صالح، المدير الإقليمي للإيفاد:" الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة هي أساس الأمن الغذائي وهي في صميم أولويات الايفاد والأمم المتحدة بشكل عام. وبالشراكة مع الحكومة المصرية سنبذل كل ما هو ضروري لضمان كلاهما".

وبدوره قال إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون، الاتحاد الأوروبي، مصر: "في مصر، تجسدت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، عبر مشروع شامل للممارسات الزراعية الجيدة تم تنفيذه في ثلاث محافظات وهي مطروح والمنيا والفيوم، حيث قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمنح مصر ما يعادل 600 مليون جنيه مصري، لتنفيذ هذه المشروعات".

وأوضحت ناوكو فوكوناغا، نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، مصر، في كلمتها أنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة في جميع أنحاء العالم وعلى الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي؛ فإن برنامج الأغذية العالمي ما زال معتمداً على دعم شركائه الحكوميين والجهات المانحة والشركاء المحليين والقطاع الخاص؛ لتوسيع عملياته لمساعدة نحو مليون شخص من الفئات الضعيفة والأسر في جميع أنحاء مصر هذا العام.

وأكدت فوكوناغا أنه مع شعار يوم الأغذية العالمي لهذا العام وهو "معا، ننمو ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة"، هناك فرصة لرفع الوعي ودعوة الجميع إلى العمل لتحسين خيارات الأطعمة المغذية.