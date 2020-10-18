القوى العاملة: توفير الكوادر المصرية اللازمة لإحدى الشركات السعودية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في توفير الكوادر المصرية اللازمة التى لا يشملها "التوطين" لإحدى الشركات السعودية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه قام بالتنسيق مع إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأغذية لزيادة عدد العاملين المصريين بها، وتوفير الكوادر اللازمة من خلال مكتب التمثيل العمالي في حالة رغبتها في استقدام العمالة لها لشغل الوظائف المتاحة لديها والتي لا يشملها نظام التوطين.

وأضاف رجائي، أنه قام بمرافقة المستشار القانوني بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بزيارة شركة بيبسكو -الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الأغذية بالمملكة العربية السعودية لتوفيق أوضاع المواطن المصري "رامي.ز.ن" والذى يعمل مندوب مبيعات بالشركة ويرغب فى الحصول على تأشيرة خروج نهائي ولم تمانع إدارة الشركة في ذلك تقديراً لظروفه، كما تم التنسيق أيضاً لزيادة عدد العاملين المصريين بالشركة وتوفير الكوادر اللازمة للشركة من خلال مكتب التمثيل العمالي في حالة رغبة الشركة في استقدام العمالة لها لشغل الوظائف المتاحة لديها والتي لا يشملها نظام التوطين.

وأشار الملحق العمالي، إلى أنه تم لقاء عدد من العاملين المصريين بالشركة والاطمئنان عليهم والذين عبروا عن سعادتهم البالغة باهتمام وزارة القوى العاملة والبعثة الدبلوماسية المصرية بالرياض بالعاملين المصريين وزيارتهم فى أماكن عملهم.