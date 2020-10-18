القوى العاملة تتابع أحوال المصريين بإيطاليا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم
كتب - يوسف عفيفي:
زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو بإيطاليا، أكبر أسواق ميلانو، كثيف العمالة المصرية للاطمئنان على أبنائنا وفتح قنوات تواصل معهم.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة من الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو.
وأوضح الملحق العمالي، أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التي تعمل في مجال بيع الفاكهة، وتم التواصل معهم، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية تداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.
وأضاف أنه جرى التأكد من وضعهم القانوني، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتكم دائم.
وتابع: تم تزويدهم بتليفونات مكتب التمثيل العمالي، والتليفون الشخصي للملحق العمالي ليتواصلوا معي في أي وقت لأقدم لهم النصائح والإرشادات.
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