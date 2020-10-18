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الأوقاف تحيل إماماً للتحقيق التقط صور مع بهاء سلطان ونشرها على "فيسبوك"

02:38 م الأحد 18 أكتوبر 2020
الأوقاف تحيل إماماً للتحقيق التقط صور مع بهاء سلطان ونشرها على "فيسبوك"

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أحال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ، أحمد علي درويش إمام وخطيب بمديرية الإسكندرية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وذلك بشأن ما وقع منه من تجاوز لا يتناسب وطبيعة عمله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الشيخ (أ. ع) كتب منشورا على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك" أعلن فيه لقاءه بالمطرب بهاء سلطان، داخل المسجد الذي يتولى إمامته بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن الشيخ أحمد علي درويش تحدث مع المطرب بهاء سلطان والتقط بعض الصور معه داخل المسجد الذي يعمل به، ونشرها على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، ما اعتبرته الوزارة منشورا لا يناسب طبيعة عمله الأئمة.

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محمد مختار جمعة أحمد علي درويش بهاء سلطان

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