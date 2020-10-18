المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
كتب- محمد نصار:
أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو مجلس الشيوخ، عن ترشحه لانتخابات المجلس على منصب الرئيس.
يذكر أن المستشار عبدالرازق شغل منصب الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا وأمضى وقتا طويلا في القضاء بأنواعه المختلفة.
وبدأت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ وفقا لقرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس يوم 18 أكتوبر الجاري.
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