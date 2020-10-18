"شغلهم غير دائم".. كيف تعرف استحقاقك لمنحة الـ500 جنيه؟

كتب - يوسف عفيفي:

تعمل وزارة القوى العاملة، على فرز أسماء المتقدمين الذين حدثوا وسجلوا بياناتهم، وذلك للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 500 جنيه شهريا خلال أشهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).

يأتي ذلك عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات، على منجة العمالة غير المنتظمة، يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ليتمكن نحو 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء.

وتجرى مراجعة وتدقيق البيانات، من جانب اللجنة المشرفة على المنحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية.

ويرصد "مصراوي" عوامل اختيار المستحقين لصرف منحة ال500 على النحو التالي:

- الفئات المتضررة من تداعيات فيرو س كورونا المستجد.

- الفئات التي تعمل في قطاعات غير منتظمة أو -(شغل مؤقت أو غير دائم)- مثل عمال اليومية والزراعة والصيد ونجار مسلح وخدمات وعامل بناء.

- الفئات المستحقة أيضا تشمل نجار إنشاءات باب وشباك وعامل تركيب البلاط (مبلط) ومساعد عامل طلاء المباني وحام عام وحداد وغيرها من الفئات الأخرى.

- الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني في أي قطاع، ولا يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو أي معاش أخر -( ذكور أو إناث)-.

وكانت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام ، بدءا من السبت الموافق 10 أكتوبر وحتى الخميس 15 أكتوبر، باب تسجيل البيانات، على منجة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.

يذكر أن وزارة القوى العاملة، كانت قد صرفت ثلاث دفعات خلال الفترة الماضية، بواقع 500 لكل دفعة، لتصل التكلفة الإجمالية 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.