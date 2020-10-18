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القاهرة تودع الأبراج.. ارتفاعات جديدة للبناء في العاصمة والحد الأقصى 6 أدوار

01:37 م الأحد 18 أكتوبر 2020
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كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وتضمنت المسودة الأولية - غير النهائية - مجموعة من الاشتراطات العامة المحدثة لمنظومة البناء الجديدة في العاصمة أبرزها أن متوسط الحد الأقصى لارتفاعات المباني يكون 13 مترا، إلى جانب عدم زيادة نسبة البناء من مساحة الأرض عن متوسط 60%.

وتتراوح ارتفاعات المباني الجديدة المقرر تطبيقها عقب اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني ومجلس الوزراء من 13.5 متر وحتى 19.5 متر وفقا لاتساع عرض الشوارع وذلك على نطاق محافظة القاهرة بالكامل، ليكون أعلى عقار مخصص للسكن في العاصمة بارتفاع 6 أدوار كحد أقصى وبذلك تودع القاهرة الأبراج في منظومة البناء الجديدة.

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