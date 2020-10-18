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رؤساء الأحزاب المعينون بـ"الشيوخ" يؤدون اليمين الدستورية

01:11 م الأحد 18 أكتوبر 2020
رؤساء الأحزاب المعينون بـ"الشيوخ" يؤدون اليمين الدستورية

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

كتب- مصراوي:

أدَّى المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، مستقل، بمحافظة قنا، اليمين الدستورية، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

ترأس الجلسة الافتتاحية الفريق جلال هريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنًّا، وبمعاونة كل من نهى الشريف ومحمود ترك (أصغر الأعضاء سنًّا).

وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس الشيوخ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم انتخاب هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلَين.

حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الربان عمر صميدة حزب المؤتمر مجلس الشيوخ

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