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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 168 رحلة دولية وداخلية وخاصة تقل 19 ألف راكب

12:47 م الأحد 18 أكتوبر 2020
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 168 رحلة دولية وداخلية وخاصة تقل 19 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد اليوم الأحد، وصول 86 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف راكب، كما يغادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 ساعة مغادرة ووصول نحو 19 ألف راكب من جنسيات مختلفة علي 168 رحلة جوية، تسيِّرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية صالات السفر

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