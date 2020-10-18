وزير الري: إثيوبيا ترفض الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

كتب _ أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الموقف الإثيوبي يمثل تحد كبير لدولتي مصر والسودان في أزمة سد النهضة.

وأشار عبد العاطي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إلى أن مصر تواجه تحدي يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة رغم ما تقدمه مصر من دعم لشواغل الجانب الأثيوبي.

وأكد أن مصر سعت من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح مصر والسودان واثيوبيا، إلا أن إثيوبيا حالت دون ذلك.

وأضاف أن أن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه.