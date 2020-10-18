قبل بدء الجلسة.. توافد نواب الشيوخ وتسجيل البصمة واستخراج كارنيه المعينين

بدأ صباح الأحد، توافد أعضاء مجلس الشيوخ بمقر المجلس استعدادا لبدء انعقاد المجلس اليوم في الثانية عشر ظهرا.

ويقوم النواب حاليا بتسجيل بصمة الوجه، وتم إنهاء إجراءات استخراج كارنيهات النواب المعينين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ، أولى جلساته بناء على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس في ذلك اليوم، وتسمى تلك الجلسة بالجلسة الإجرائية أو الافتتاحية نظرا لأنها تتضمن عدد من الإجراءات الدستورية والقانونية.

وتبدأ تلك الجلسة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم، بعدما ينتهي النواب المعينيون بموجب قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد ١٠٠ نائب بمجلس الشيوخ، من إنهاء إجراءات ستخراج كارنيه المجلس حتى يتمكنوا من حضورها والمشاركة فيها بشكل قانونى.

وتعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الاعضاء سنا، والذى تشير التوقعات إلى أن يكون اللواء أحمد هريدى، حيث يفتتح رئيس الجلسة أعمال الجلسة بقوله: بسم الله باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الاول لمجلس الشيوخ 2020.