بكري: عبدالوهاب عبدالرزاق رئيسا لمجلس الشيوخ وابو شقة وكيلا

مصراوي

كشف النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، المرشح علي القائمة الوطنية من أجل مصر، عن استقرار ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، دعم اختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيسا لمجلس الشيوخ في الانتخابات التي ستجرى خلال الجلسة الإجرائية اليوم.

وأكد بكري في تصريحات صحفية، الأحد، أن الائتلاف استقر علي الدفع بالمستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، للترشح علي منصب وكيل أول المجلس، فضلا عن ترشيح النائبة فيبي فوزي وكيلا ثانيا.

يذكر أن المستشار محمود اسماعيل عتمان، القائم بأعمال أمين عام الشيوخ، أكد فى وقت سابق أن اللواء جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن هو من سيتولي، رئاسة الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ، اليوم، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

وقال في تصريح، لمصراوي، إن النائبين نهي الشريف ومحمود ترك هما أصغر الاعضاء سنا، وسيكونا هما المعاونين لرئيس الجلسة، إعمالا للقانون والسوابق البرلمانية .

وأقر الدستور واللائحة الداخلية تنظيم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، التي تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا ويفتتح رئيس الجلسة أعمال الجلسة بقوله: بسم الله باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الاول لمجلس الشيوخ 2020

قرار الوطنية للانتخابات

يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ويتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 و قرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن الجولة الأولى التى أجريت على مدى يومين بالخارج ويومين داخل مصر، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الاعادة التى أجريت على مدى يومن بالخارج ويومىن بالداخل.

قرار رئيس الجمهورية

كما يتم خلال الجلسة الإجرائية تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.

القسم الدستوري

يقوم نواب مجلس الشيوخ بأداء اليمين الدستورية حيث يؤدى أعضاء المجلس وعددهم 300 عضو اليمين الدستورية وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

انتخابات رئيس المجلس

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ وتبدا إجراءات عملية الانتخاب بأن يتلو رئيس الجلسة نص المادة 117 التى تنص على أنه

"ينتخب مجلس الشيوخ رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء".

وفى جميع الأحوال،لا يجوزانتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.