الـ90 متر بـ310 آلاف.. الإسكان تكشف تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي بمقدم 15.5 ألف جنيه​

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز 100 ألف وحدة بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

ووفقا لإعلان شروط الحجز، يتم سداد ثمن الشقة في الإسكان الاجتماعي على 20 سنة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 7% متناقصة، ويوضحها مصراوي في النقاط التالية:

- ثمن الشقة الـ90 متر وصل لـ 310 ألف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز بجانب 100 جنيه كراسة شروط و350 مصاريف إدارية لا ترد.

- بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المستوفيين للشروط يتم البدء اعتبارا من 1 إبريل المقبل سداد 12 قسط ربع سنوى قيمة القسة 2600 جنيه، أي أن بنهاية الـ12 قسط يكون المتقدم سدد 31 ألف و200 جنيه بخلاف جدية الحجز.

- بعد انتهاء الأقساط تبدأ عمليات الاستعلام الميدانى ثم الاستعلام الائتماني وتحديدا بعد 3 سنوات من الآن، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ50 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

- وبهذا يكون الحاجز سدد ما يقرب من 100 ألف حتى الاستلام، عبارة عن دفعة جدية الحجز والأقساط الربع سنوية ودفعة الاستلام ويتبقى 210 ألف جنيه، يتم خصم منهم قيمة الدعم الممنوح من الصندوق والذي يحدد وفقا للراتب والسن، واذا كان دخل المتقدم 3000 وسنه 35 سنة سوف يحصل على دعم بشكل متوسط 25 ألف جنيه.

- بذلك يكون المتبقى من ثمن الوحدة 185 ألف

جنيه يتم إضافة حجم الفائدة التي تصل لـ7% متناقصة، حيث يصل قيمة القسط الشهرى لـ 40% من معدل الدخل، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون 1000 بشكل متوسط.

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