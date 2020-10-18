​مدير حديقة الحيوان يكشف عدد التماسيح التي تستقبلها الحديقة كل عام

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أمس، تمساح عثر عليه في منطقة ميت يزيد بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وقال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لجنة علمية بيطرية استقبلت التمساح ووضعته في منزل الزواحف بالحديقة، عقب استلامه من قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤن البيئة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتزايد حتى أن الحديقة تستقبل كل عام 3 تماسيح على الأقل.

وأضاف رجائي في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن عواقب استمرار بيع الحيوانات المحظور تدولها وتحديدًا التماسيح، منتشر في الأسواق والمحال المجهولة، لافتًا إلى أن هذه الأنواع تثير إعجاب بعض الشباب للتباهي بها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هذه الأنواع تكون في البداية رخيصة الثمن، ثم يبدأ في استهلاك كميات أكبر فيقرر التخلص منه.

وأوضح رجائي، أن التمساح الذي اسقبلته الحديقة هو تمساح من النوع النيلي ويبلغ طوله 40 سم، مؤكدًا أنه بصحة جيدة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن الحديقة جهزت مبيت آمن وطعام، مشددًا على ضرورة ضبط الأسواق ومحال بيع الحيوانات.