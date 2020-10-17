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مساعد رئيس الوفد: العام الدراسي الجديد استثنائي بسبب كورونا والتعليم وضعت خطة محكمة للسيطرة

10:58 م السبت 17 أكتوبر 2020
مساعد رئيس الوفد: العام الدراسي الجديد استثنائي بسبب كورونا والتعليم وضعت خطة محكمة للسيطرة

عبدالباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد

(مصراوي):

هنأ عبدالباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، الأسر المصرية والشعب المصري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يسير بسلام دون وجود مشكلات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الشرقاوي، في بيان له اليوم السبـت، إن العام الدراسي الجديد يأتي في ظل أوضاع استثنائية لم تشهدها مصر والعالم كله من قبل فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد ولذلك فالاستعداد له مختلف بشكل كامل عن الأعوام السابقة.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن وزارة التربية والتعليم، وضعت خطة محكمة من عدة مراحل وبنود للتعامل مع الوضع الوبائي لكورونا وحماية الطلاب.

وأشار عبدالباسط الشرقاوي، إلى أن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب ممتازة وتعتمد على أسلوب علمي وتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية الطلاب من كورونا في المدارس، موجهًا رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور على أبنائهم خلال العام الدراسي.

وطالب مساعد رئيس الوفد، الأهالي بالحرص على تعليم أولادهم إجراءات النظافة الشخصية وارتداء الكمامات والبعد عن السلوكيات التي يمكنها أن تكون سببا في نقل العدوى سواء بكورونا أو غيره من الفيروسات الأخرى بين الطلاب.

حزب الوفد عبدالباسط الشرقاوي فيروس كورونا

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