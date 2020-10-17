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مجدي الجلاد: "محمد الأشقر" نموذج وطني ضحى مقابل قضية آمن بها

09:55 م السبت 17 أكتوبر 2020
مجدي الجلاد: "محمد الأشقر" نموذج وطني ضحى مقابل قضية آمن بها

مجدي الجلاد في عزاء محمد الأشقر

(مصراوي):

أقيم مساء اليوم السبت، عزاء المهندس محمد الأشقر، النائب الأول لرئيس الحزب الناصري الأسبق، وسط حضور عدد من الشخصيات البارزة في الحزب الناصري والتيار اليساري المصري.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه بعيدًا عن كون المهندس محمد الأشقر صديق وأخ غالي جدًا، فإنه كان من الرموز الوطنية المخلصة والمهمة التي أنكرت ذاتها، وضحت بحياتها بالكامل مقابل قضية مؤمن بها.

وأضاف الجلاد: "كان إنسانًا خيرًا، يقف بجوار الجميع، أنكر ذاته، وأعلى مصلحة الوطن والشعب المصري، على مصلحته الشخصية، وهو يمثل قصة كفاح واخلاص، ونموذج يحتفى به في العمل الوطني القائم على الكرامة الوطنية".

وأكمل الجلاد: "الأشقر رمز فقدناه اليوم، وأعتقد أن سيرته وأعماله ومواقفه النضالية ستظل خالدة دائما وأتمنى أن يتخذه الشباب قدوة حسنة له".

وواصل الجلاد: "جمعتنا الكثير من المشاهد المشتركة وكنا متواصلين دائما بحكم عملي الصحفي الذي يحتم على التواصل مع كل الرموز الوطنية في مصر، وعندما كان يلجأ لي لنشر أي مشكلة فإنها تكون خاصة ببعض الفقراء أو المظلومين، ولم يطلب يومًا شيئًا لنفسه وعندما كنت أطلبه أجده في أحد المحافظات لتلبية نداء أحد من الفقراء أو المعدمين".

مجدي الجلاد محمد الأشقر الحزب الناصري

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