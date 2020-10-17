أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

لماذا لا يزال التباعد الاجتماعي مهمًا لمنع كورونا؟.. الصحة العالمية ترد

08:46 م السبت 17 أكتوبر 2020
لماذا لا يزال التباعد الاجتماعي مهمًا لمنع كورونا؟.. الصحة العالمية ترد

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن التباعد البدني يمكن أن يحمي الضعفاء من الإصابة بحالة وخيمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أو فقدان حياتهم.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، إن التباعد الاجتماعي مهما لأن الفيروس ‏يحتاج إلى الانتشار للبقاء على قيد الحياة، وما زلنا بحاجة إلى التباعد البدني لوقف انتشاره.

كان الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن بلدان أوروبا تواجه ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال وقت ذروة انتشار الفيروس فى شهر مارس الماضي.

منظمة الصحة العالمية التباعد الاجتماعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

وفد شباب الدارسين بالخارج يزور جبانة سقارة أثناء استخراج الحفائر (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا