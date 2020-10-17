لماذا لا يزال التباعد الاجتماعي مهمًا لمنع كورونا؟.. الصحة العالمية ترد

كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن التباعد البدني يمكن أن يحمي الضعفاء من الإصابة بحالة وخيمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أو فقدان حياتهم.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، إن التباعد الاجتماعي مهما لأن الفيروس ‏يحتاج إلى الانتشار للبقاء على قيد الحياة، وما زلنا بحاجة إلى التباعد البدني لوقف انتشاره.

كان الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن بلدان أوروبا تواجه ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال وقت ذروة انتشار الفيروس فى شهر مارس الماضي.