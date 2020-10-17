"محفظة التذاكر".. المترو يوزع هدايا على الركاب في محطات محمد نجيب والدقي وساقية مكي (صور)

كتب- أسامة علي:

قدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل، هدايا رمزية لعدد من الركاب، اليوم السبت، عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، للمرة الثانية خلال أسبوع، بمحطات الخط الثاني (محمد نجيب - الدقي - ساقية مكي).

وأهدت شركة المترو اليوم عددًا من الكروت الذكية (محفظة التذاكر) لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه التي اتخذته الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم المترو.

يذكر أن المهندس على الفضالي رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعطوا توجيهات باستمرار تواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة، لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تم اختيارهم للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيهًا كهدية مجانية من الشركة، حيث يمكن استخدامه بديلًا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى 5 سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.