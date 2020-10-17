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كمال أبو عيطة وعبدالله السناوي في عزاء المهندس "محمد الأشقر" (صور)

08:16 م السبت 17 أكتوبر 2020
كمال أبو عيطة وعبدالله السناوي في عزاء المهندس "محمد الأشقر" (صور)

مجدي الجلاد يؤدي واجب العزاء في القيادي الناصري مح

بدأ عزاء المهندس محمد الأشقر، القيادي في الحزب العربي الناصري، مساء اليوم السبت، في مقر الحزب بوسط القاهرة.

وشهد العزاء حضور كبير من أبناء الحزب الناصري والتيار اليساري، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الفقيد.

وكان من أهم الحضور، المهندس كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، المهندس أحمد بهاء شعبان، والكاتب عبدالله السناوي وغيرهم.

المهندس محمد الأشقر كمال أبو عيطة عبدالله السناوي الحزب العربي الناصري

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