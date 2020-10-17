كمال أبو عيطة وعبدالله السناوي في عزاء المهندس "محمد الأشقر" (صور)

بدأ عزاء المهندس محمد الأشقر، القيادي في الحزب العربي الناصري، مساء اليوم السبت، في مقر الحزب بوسط القاهرة.

وشهد العزاء حضور كبير من أبناء الحزب الناصري والتيار اليساري، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الفقيد.

وكان من أهم الحضور، المهندس كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، المهندس أحمد بهاء شعبان، والكاتب عبدالله السناوي وغيرهم.