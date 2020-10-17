مشاهير الصحافة والسياسة في عزاء القيادي الناصري "محمد الأشقر" (صور)
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(مصراوي):
وصل إلى عزاء المهندس محمد الأشقر، نائب رئيس الحزب الناصري الأسبق، عدد من الشخصيات البارزة في الحزب الناصري والتيار اليساري المصري، لتقديم واجب العزاء.
وكان من أبرز الحضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للأخبار التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) والكاتب عبدالحليم قنديل، والمهندس أحمد بهاء شعبان، ومحمود العسقلاني مؤسس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
وشهد العزاء حضور كبير من أبناء الحزب الناصري والتيار اليساري المصري، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.
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