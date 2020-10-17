الزراعة: منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين والمربين

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه بدعم المزارعين والمربين وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية لهم بأسعار مخفضة.

وأضاف سعد، اليوم السبت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الامصال واللقاحات البيطريه على مستوى الجمهورية، بأسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتوفير غذاء صحي آمن.

وأشار مدير معهد الأمصال، إلى أنه تم فتح 19 منفذًا على مستوى الجمهورية في المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان وفي محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ وبورسعيد ودمياط والبحيرة والغربية والقليوبية والمنيا والأقصر وأسيوط وبني سويف والمنوفية والإسماعيلية والشرقية ومطروح.