أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الزراعة: منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين والمربين

06:38 م السبت 17 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه بدعم المزارعين والمربين وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية لهم بأسعار مخفضة.

وأضاف سعد، اليوم السبت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الامصال واللقاحات البيطريه على مستوى الجمهورية، بأسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتوفير غذاء صحي آمن.

وأشار مدير معهد الأمصال، إلى أنه تم فتح 19 منفذًا على مستوى الجمهورية في المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان وفي محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ وبورسعيد ودمياط والبحيرة والغربية والقليوبية والمنيا والأقصر وأسيوط وبني سويف والمنوفية والإسماعيلية والشرقية ومطروح.

اللقاحات البيطرية الأمصال معهد الأمصال واللقاحات البيطرية السيد القصير وزارة الزراعة

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| تفاصيل أول يوم دراسي.. وفرص عمل براتب يصل لـ15 ألف جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا