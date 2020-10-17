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"لقاء الأحبة".. اللقطات الأولى من جنازة والدة الشهيد أحمد منسي (فيديو)

06:10 م السبت 17 أكتوبر 2020
"لقاء الأحبة".. اللقطات الأولى من جنازة والدة الشهيد أحمد منسي (فيديو)

وصول جثمان والدة الشهيد أحمد صابر المنسي للمقابر

كتب- محمد سامي:

رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى من جنازة والدة الشهيد أحمد منسي، في مقابر العائلة بمحافظة الشرقية، والتي تدفن بجوار ابنها الشهيد.

وتوفيت السيدة "سناء محمد رضا"، والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، عصر اليوم بعد أزمة صحية ألمت بها منذ 3 أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي في التجمع الخامس.

أحمد صابر المنسي الشرقية أزمة صحية المستشفى الجوي

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