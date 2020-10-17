وفاة رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية متأثرًا بفيروس كورونا

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

توفي اليوم السبت، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية "إدموند نيقولا كاسيماتيس" عن عمر يناهز 82 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، نقل على إثرها لتلقي العلاج بأحد مستشفيات المحافظة.

وقال مصدر بالجمعية اليونانية بالإسكندرية، لـ"مصراوي" إن الجثمان شيع عصر اليوم السبت إلى مثواه الأخير بمقابر الجمعية بمنطقة الشاطبي، بحضور أبناء الجالية اليونانية وممثلي الكنيسة اليونانية بالمحافظة.

وأضاف المصدر أنه مراسم دفن رئيس الجالية اليونانية شهدت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها عمل مسافات آمنة لأعداد الحضور الذين جرى استضافتهم في موقع منفصل عن الكنيسة الخاصة بمقابر الجالية.

وذكرت الجالية اليونانية بالإسكندرية في بيان لها السبت، أنها ستتذكر دائمًا رئيسها الذي يحظى باحترام كبير والذي لا يُنسى، والذي شيع جثمانه عصر اليوم في المقابر اليونانية بالإسكندرية.

من جانبه عبّر بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا "ثيودوروس الثاني" عن حزن الكنيسة اليونانية الإسكندرية على وفاة رئيس الجالية إدموندوس كاسماتيس الذي توفي اليوم من مضاعفات فيروس كورونا، قائلا: "توفي وطني، تفاخر بانتمائه للإسكندرية ومصر بشكل عام، إدموندوس كاسماتيس، وقد كان عظيم الروح والقلب".

وأضاف البطريرك في كلمة مقتضبة "إن الرئيس الراحل ختم بحضوره التاريخ الحديث للجالية اليونانية في الإسكندرية وبمساهمته العامة الكبيرة في بطريركية الإسكندرية الرسولية" .