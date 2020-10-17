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ننشر قرار الرئيس السيسي بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ (القائمة كاملة)

05:20 م السبت 17 أكتوبر 2020
ننشر قرار الرئيس السيسي بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ (القائمة كاملة)

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ينشر (مصراوي) قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ، وفقًا ما نشرته الجريدة الرسمية.

ومن المنتظر أن يبدأ المصريين في الخارج، للتصويت في انتخابات مجلس النواب، يوم الثلاثاء حتى الخميس، بينما يبدأ المصريون في الداخل التصويت يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري.

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