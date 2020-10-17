أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والوداد العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم محمود ياسين الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

عدد المقاعد محدود.. أول تعليق من محمد شردي على اعتذاره عن تعيينات الشيوخ

03:36 م السبت 17 أكتوبر 2020
عدد المقاعد محدود.. أول تعليق من محمد شردي على اعتذاره عن تعيينات الشيوخ

محمد مصطفى شردي

علق الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي على ما تردد بشأن اعتذاره عن تعيينه بمجلس الشيوخ.

وقال شردي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : شرفت بأنني كنت أحد المرشحين للتعيين من قبل سيادة الرئيس في مجلس الشيوخ.. وأتفهم تماما أن عدد المقاعد محدود ويجب أن يمثل قطاعات مختلفة ويكفيني فخرا أنني كنت من بين المرشحين بقوة لتاريخي وخبرتي البرلمانية والإعلامية.

وأضاف شردي: "أؤكد أنني والكثير غيري على استعداد دائم لخدمة مصر في أي وقت ومن أي موقع، كل التمنيات القلبية الطيبة لأعضاء المجلس المحترمين.. مصر تحتاج اليوم للعمل الجاد والمشاركة الفعالة لدعم التطور ومواجهة التحديات العديدة.. وفقنا الله جميعا".

وتنطلق أولى جلسات مجلس الشيوخ غدًا، الأحد، بعد غياب استمر ما يقرب من 10 سنوات؛ حيث كان آخر جلساته عام 2010 بمسماه القديم مجلس الشورى.

محمد مصطفى شردي تعيينات الشيوخ مجلس الشيوخ

الخبر التالى:

منها مدينة نصر.. 6 أدوار حدا أقصى لارتفاعات المباني في 9 أحياء بالقاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة والدة الشهيد المنسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا