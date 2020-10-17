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ننشر أسماء مرشحي "النواب" من "الوطنية للإعلام".. ومصادر: إجازة مدفوعة الأجر لهم

03:17 م السبت 17 أكتوبر 2020
ننشر أسماء مرشحي "النواب" من "الوطنية للإعلام".. ومصادر: إجازة مدفوعة الأجر لهم

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

مصراوي
أعلن عدد من العاملين في قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، خوضهم انتخابات مجلس النواب في الدوائر التي يقيمون بها في القاهرة والمحافظات.

وتضم القائمة عددًا من العاملين منهم في قطاع التليفزيون؛ وهم: هند رشاد في القائمة الوطنية من أجل مصر، في شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومن قطاع الأخبار جلال عوارة، ومن قطاع الإذاعة أحمد همام النائب السابق، وشيرين الدسوقي مذيعة راديو القاهرة الكبرى، والتي تخوض الانتخابات عن قائمة نداء مصر في شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت مصادر بالهيئة عن أن الشؤون الإدارية أنهت في أغلب قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام؛ ومنها الإذاعة وقطاع الأخبار والتليفزيون، جميع الأوراق التي تحفظ حقوق العاملين الذين قرروا خوض انتخابات مجلس النواب، وتم قبول أوراق ترشحهم من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد تم منحهم إجازة مدفوعة الأجر وَفق القانون لحين انتهاء ماراثون الانتخابات.

وأكدت المصادر أنه بمجرد نزول أسماء المرشحين من أبناء ماسبيرو في كشوف الانتخابات وطوال فترة الدعاية، يتم احتساب إجازة مدفوعة الأجر لحين انتهاء الماراثون الانتخابي وظهور النتيجة، واستكمال باقي الإجراءات القانونية حال فوز أحدهم في المعركة الانتخابية.

مجلس النواب الوطنية للإعلام مرشحو مجلس النواب

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